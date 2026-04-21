Promueven una recogida de alimentos en Lalín los días 8 y 9 de mayo

La Fundación Provincial Banco de Alimentos movilizará a unos 25 voluntarios en Lalín para poder desarrollar la que será su segunda Operación Kilo de 2026: el Mayo Solidario. Será los próximos 8 y 9 de mayo. Esta campaña, completamente consolidada y de la mano de la empresa gallega Gadis, se desarrollará durante todo el mes de mayo, aunque, como viene siendo habitual, nuestra marea azul la reforzará con su presencia el segundo fin de semana. Concretamente en Lalín será personal de la Asociación SOS Tomiño Baixo Miño el encargado de enfundarse el peto azul y ayudarnos a facilitar tanto donaciones físicas como económicas al pasar por caja.

A nivel provincial, se movilizarán más de 500 voluntarios en más de una treintena de establecimientos Gadis. El Mayo Solidario volverá a desarrollarse en formato mixto, con lo que, las personas podrán donar alimentos físicos como realizar aportaciones económicas al pasar por caja. Dichos donativos económicos quedarán depositados en la propia cadena Gadis el banco provincial situado en Vigo, que irá retirando de cada supermercado, en función de sus necesidades diarias. Todas las aportaciones dinerarias se convierten en alimentos de primera necesidad.

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El objetivo de esta campaña es superar o al menos igualar los 38.000 kilos de alimentos donados durante el Mayo Solidario del año pasado.