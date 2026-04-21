Prado Gabaldón: «O meu logro, ver o que axudei a construir»

El exjefe de la Oficina Comarcal de Infraestruturas Agrarias de Lalín Manuel Prado Gabaldón recibió ayer un homenaje en la capital dezana, un acto que llenó el salón de plenos del consistorio de amigos, compañeros y representantes públicos. Lucense de nacimiento, recaló en Lalín en 1974 procedente de Almería para gestionar la oficina entonces Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) y aquí se quedó hasta su jubilación, convirtiéndose en un lalinense más.

Prado dibujó en su intervención una comarca de los años 70 que nada se parece a la actual, entonces con casi todo por hacer en materia de infraestructuras, y no solo redes de caminos, pues también puentes o traídas. Citó como ejemplo la ejecución del vial que une O Rodo con Brántega o los accesos imposibles a núcleos de la Serra do Candán en Vilatuxe o Zobra. Tras recibir los presentes institucionales plasmó una reflexión en el libro de honor que podría resumir su trayectoria profesional y vital. «O meu maior logro foi ver crecer o que axudei a construir», escribió, poco después de manifestar en su alocución el orgullo que sentía por haber sido partícipe del desarrollo de la comarca en general y de Lalín en particular. «A terra sigue sendo fonte de vida», proclamó, y dio las gracias a políticos, funcionarios y ciudadanos con los que le tocó trabajar en el día a día.

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Al acto, presidido por el alcalde, José Crespo, asistió el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el jefe provincial de Medio Rural, Antonio Crespo; el regidor de Dozón, Adolfo Campos, o exmandatarios como el cruceño Jesús Otero, el cambote Eliseo Diéguez, o el lalinense Rafael Cuíña. Crespo destacó la «bohonomía» de Prado y su interés permanente en sacar adelante proyectos en tiempos con menos burocracia y más trabajo efectivo. «Tiñamos unha débeda contigo», afirmó.