Pantallas gigantes unen a Lalín y Ribadeo para divulgar el eclipse

Lalín se vuelca con la observación de los astros, y no sólo acogerá el V Congreso de Astronomía Proam del 8 al 10 de mayo, sino que unirá fuerzas con el municipio lucense de Ribadeo para retransmitir en directo el eclipse previsto el 12 de agosto, instalando pantallas gigantes en los lugares escogidos en Deza y A Mariña Oriental para divulgar el ocultamiento del astro rey. Ese evento estará comentado, además, por José Ángel Docobo, profesor del Observatorio Ramón María Aller, de la USC.

Respecto al foro Proam –que coordina la Sociedad Española de Astronomía–, y tal como aportaba el alcalde José Crespo, acompañado también por Docobo y la edila de Cultura, Begoña Blanco, atraerá a aficionados de España, Portugal y Francia. Comenzará el viernes 8 a las 19.00 h. con el acto inaugural, la única sesión abierta a todo el público, en la que el director científico del Destino Starlight, José Ángel Docobo, ofrecerá una conferencia sobre dos figuras clave: Ramón María Aller y el Matemático Rodríguez. También habrá observaciones astronómicas en Rodelas, lanzamiento de un globo estratosférico para la toma de imágenes, talleres y charlas sobre astrofotografía avanzada, así como visitas guiadas a la Casa Museo y Observatorio de Aller.

Consensos

Y en lo que atañe al eclipse, los dos ayuntamientos citados han consensuado una iniciativa de observación conjunta que se llevará a cabo en sendos lugares icónicos de cada localidad: el Altar do Sol de Alperiz, en Lalín, y la Praia das Catedrais, en Ribadeo. En la capital de Deza, además, prepararán un aparcamiento, mientras que habrá un dispositivo especial de tráfico para acceder al arenal cantábrico. Ambos mandatarios pidieron la implicación del resto de administraciones, y buscar seguir colaborando en el futuro.

De esta forma, el mandatario José Crespo y su homólogo Daniel Vega comparecían este lunes en rueda para explicar, junto a Docobo, los detalles de este evento, que tendrá continuidad ese mismo día con una retransmisión nocturna de la lluvia de estrellas de las Perseidas, cuyo pico anual también está previsto para esas fechas.

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Hay que recordar que Ribadeo será el punto de Galicia con mayor duración del eclipse total, y Lalín uno de los pocos lugares de Pontevedra donde se observará óptimamente. Habrá conexión satélite para garantizar una calidad óptima en dicha señal.