Noche accidentada en Lalín con un herido en la Rolda Leste y un coche calcinado en Soutolongo
El municipio de Lalín vivió entre la noche de ayer y la madrugada de hoy dos sucesos viales de diversa consideración. El balance final deja una persona herida y evacuada al hospital tras una colisión lateral, así como un vehículo totalmente calcinado en un incendio posterior.
La alerta inicial se produjo a las 22.05 horas de ayer, cuando un particular contactó con el 112 Galicia para informar de una colisión lateral entre dos turismos en la Rolda Leste. El accidente tuvo lugar en la rotonda de Monte Faro, en el enlace hacia la carretera de Rodeiro (PO-533). A consecuencia del impacto, una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada en ambulancia por Urxencias Sanitarias-061. También fueron avisadas patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, los Bombeiros do Deza y miembros de Emerxencias Lalín.
Apenas unas horas después, el foco de atención se trasladó a la parroquia de Soutolongo. En torno a las 6.55 horas de la mañana, un turismo comenzó a arder en el lugar de Carracedo. Hasta el punto se movilizaron de inmediato los Bomberos de Silleda, la Guardia Civil y Emerxencias Lalín. A pesar de que las llamas consumieron el vehículo, el incidente se saldó sin daños personales. Los servicios de extinción trabajaron rápidamente en el punto para sofocar el fuego y evitar riesgos mayores en una noche marcada por la actividad de los equipos de rescate en la comarca.
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