Néstor Rego analiza los logros del BNG para Lalín

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ofrecerá el viernes en el museo Ramón Aller un balance de los logros de la formación nacionalista para Lalín. Estará acompañado de la responsable local del partido, Mari Fernández Sanmartín, y del responsable de Organización, Manuel Carbón.

Entre los asuntos que se expondrán al público están las bonificaciones en los peajes de la autopista AP-53 que cumplen un año en vigor y que según el BNG supusieron un ahorro de casi 4.000 euros para los bolsillos de los lalinenses. Asimismo Néstor Rego hablará sobre las políticas en materia de vivienda o el rechazo al tratado entre la Unión Europea y Mercosur.

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El acto forma parte de la iniciativa Co BNG Galiza Gaña! y dará comienzo a las 20.30 horas.