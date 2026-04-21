Educación
Jornada sobre salud mental hoy en el Pintor Colmeiro
Redacción
Silleda
El IES Pintor Colmeiro, de Silleda, celebra hoy una sesión formativa para familias dentro del programa provincial EnPlan Ben, al que se ha incorporado para reforzar el apoyo emocional al alumnado. La actividad, prevista de 16:00 a 18:00 horas, ofrecerá a padres y madres recursos y herramientas prácticas para el acompañamiento y la prevención desde el hogar.
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