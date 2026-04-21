Habilitan un aparcamiento en los terrenos de la futura área deportiva de Lalín

El alcalde de Lalín, José Crespo, aseguró el domingo avances en el proyecto del área deportiva anexa al multiusos, que arrancaría con una pista de atletismo. Realizó este anuncio en su intervención en la salida de la Carreira do Cocido, en la que participaron más de 900 atletas. Con un compromiso de la Xunta para cofinanciar parte de esta infraestructura, los trabajos deberían comenzar este mandato. Maquinaria trabaja estos días en los terrenos de propiedad municipal que abarcan unos 47.000 metros cuadrados con el fin de adecuar los terrenos para mediciones y otros trabajos técnicos.

Acceso al nuevo espacio de aparcamiento. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Desde mediados del año pasado se está realizando rellenos para conseguir una superficie lo más uniforme posible y salvar la fuerte pendiente del terreno.

Mientras no se materializa la puesta en marcha de los nuevos equipamientos deportivos el Concello aprovechará parte de los terrenos como aparcamiento provisional, pensando sobre todo en los eventos que se organicen en el Lalín Arena y su entorno. Para ello se habilitó un acceso para vehículos en las inmediaciones del área de estacionamiento que ocupa principalmente el espacio situado enfrente de la piscina del multiusos. El concejal delegado de Obras, José Cuñarro, indica que este recinto ya se utilizará este fin de semana para dar cabida a coches o remolques con animales de la Feira do Cabalo. A pesar de que se trata de una zona verde, el terreno reúne las condiciones de consistencia para funcionar como aparcamiento, no tanto en los meses de más precipitaciones y por eso su uso se reservará en principio al período que va desde junio hasta septiembre y octubre, supeditado a las condiciones meteorológicas.

Los terrenos del espacio público donde el ayuntamiento proyectó, por fases, una pista de atletismo integraría campos para la práctica de fútbol y rugby, canchas de pádel o una piscina. El gobierno local había incluido este proyecto dentro de las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Edil) en una memoria con 3,5 millones de euros de inversión. Ya con la concesión de 6 millones de fondos europeos (aspiraba a 15) y los cuatro de aportación propia esta infraestructura se mantuvo entre las prioritarias.

El Lalín Arena es objeto estos días de trabajos de desinfección y limpieza, actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa. Por un lado se llevan a cabo limpiezas y desifecciones de caracter anual que en los cuatro depósitos de agua caliente sanitaria (dos del gimnasio y otras dos en la piscina) y en las cien duchas del complejo. Los mismos trabajos, pero por periodicidad semestral, afectan al spa, donde además se revisan los prefiltros y los puntos terminales. El spa permanece cerrado desde ayer y hasta mañana miércoles.

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Las duchas del gimnasio no estuvieron ayer operativas, aporándose como alternativa las de la piscina. Y por último, para la jornada de hoy martes se cerrarán las duchas de la piscina y funcionarán las del gimnasio. La edil Noelia Seijas pide disculpas a los usuarios por las molestias que les pudiesen ocasionar estas actuciones obligatorias.