Fútbol base
La Escola Estrada de Fútbol Base celebra su décimo aniversario
La Escola Estrada de Fútbol Base (EEFB) celebró el pasado fin de semana su décimo aniversario por todo lo alto. Mientras el fútbol 11 se trasladó al balneario, el fútbol 8 disfrutó de una gran fiesta organizada con el apoyo de Tikodoko y el Concello para conmemorar estos diez años. Los hinchables en el Novo Municipal fueron los principales protagonistas del evento.
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