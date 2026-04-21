Cruz Val asume la reforma y mejora de accesibilidad de la Escola de Música

El Concello de Silleda ha adjudicado a la empresa Cruz Val Obras y Servicios la reforma integral y mejora de la accesibilidad de la Escola de Música Municipal, una actuación valorada en 890.185,78 euros con la que el gobierno local activa ya el inicio de unas obras largamente esperadas. Fue la propuesta mejor valorada de las tres que concurrieron al concurso.

La intervención permitirá modernizar por completo uno de los equipamientos educativos y culturales más relevantes del municipio, adaptándolo a las actuales exigencias de accesibilidad, eficiencia energética y funcionalidad. Los trabajos comenzarán en los próximos días, por lo que el Concello está ya ejecutando de forma progresiva el traslado de la actividad docente y musical a las instalaciones de la Fundación do Campo Galego, en la Feira Internacional de Galicia (FIG), para garantizar la continuidad del servicio mientras duren las obras. De hecho, las tres bandas vinculadas a la escuela ya ensayan en el auditorio de ese complejo, mientras se reorganiza el resto de clases y actividades.

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El proyecto contempla la instalación de un ascensor, la creación de accesos adaptados, la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora del aislamiento térmico y acústico, la renovación de la carpintería exterior e interior, así como nuevos aseos y una reorganización de las aulas y salas de ensayo..