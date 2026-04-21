Critican que no se atendiesen las demandas en el reparto de plazas

Abonados del Párking Europa de Lalín lamentan la actitud ingransigente del gobierno en el sorteo de plazas efectuado la semana pasada. Dicen que se negó la opción de que abonados con más de una plaza pudiesen tener espacios contiguos.

Cuestionan que deban pagar un mando cuando se les informó que más adelante habrá un lector de matrículas o que el acceso excusivo para abonados [se estrenó ayer] sea por una zona insegura por las noches o fines de semana.