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Casa do Patrón organiza este sábado su jornada de salud y vida natural

redacción

Lalín

El museo Casa do Patrón, acogerá este sábado la decimosexta edición del Seminario de Saúde, Benestar Social e Vida Natural, una cita centrada en la divulgación, la etnobotánica y la reflexión social desde una perspectiva ligada al territorio.

La jornada, como en las ediciones anteriores, se llevará a cano en las instalaciones de este museo del lugar de Codeseda, en la parroquia lalinense de Doade. Arrancará a las 10.30 horas con una ruta de salud y conocimiento del medio bajo el título Plantas que curan e paisaxes que falan, con las intervenciones del antropólogo Rafael Quintía Pereira y de la trabajadora social Pilar Silva Moruja. Ya a las 14.00 horas tendrá lugar un almuerzo con menú tradicional en el restaurante de Casa do Patrón, para el que será necesaria reserva previa.

Por la tarde, el programa continuará a las 16.30 horas con la conferencia As doenzas de antano. A curación a través do símbolo, a cargo de Rafael Quintía. A las 17.30 horas, Pilar Silva Moruja ofrecerá la charla A botica herbal. Remedios curativos para o día a día. Cerrará el seminario, a las 18.30 horas, Iria Álvarez Merayo, Educadora social del colectivo Ategal, con una ponencia sobre edadismo.

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Durante la jornada se sortará un vale para dos personas, con alojamiento y desayuno, en el Hostal Taberna de Vento, de Botos. La organización habilita como contacto el teléfono 986 69 22 03.

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