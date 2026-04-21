El Bloque alerta del abandono y deterioro de calles

El BNG de Vila de Cruces denuncia el estado de abandono de varias calles del municipio y advierte del riesgo que esta situación supone para la vecindad. Pone el foco en la prolongación de la rúa do Cine, donde las aceras presentan grietas, hundimientos, zonas levantadas y maleza entre las juntas. A su juicio, el deterioro evidencia una falta de mantenimiento prolongada y dificulta el paso, sobre todo a personas mayores o con movilidad reducida.

Su portavoz, Álex Fiuza, asegura que «esta situación non é nova, leva anos así sen que o Concello tome medidas efectivas para solucionala. Estamos a falar dunha zona transitada na que calquera persoa pode sufrir unha caída ou accidente». Por eso, desde el BNG exigen al gobierno local una intervención inmediata para reparar la vía y garantizar la seguridad. «Non se pode permitir que o espazo público estea neste estado. É unha cuestión de responsabilidade e de respecto pola veciñanza», concluye Fiuza.