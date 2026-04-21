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Vila de Cruces

El Bloque alerta del abandono y deterioro de calles

Exigen al Concello una actuación urgente ante el deterioro de la rúa do Cine y el riesgo vecinal

Estado de las aceras en un tramo de la Rúa do Cine.

Estado de las aceras en un tramo de la Rúa do Cine.

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Vila de Cruces

El BNG de Vila de Cruces denuncia el estado de abandono de varias calles del municipio y advierte del riesgo que esta situación supone para la vecindad. Pone el foco en la prolongación de la rúa do Cine, donde las aceras presentan grietas, hundimientos, zonas levantadas y maleza entre las juntas. A su juicio, el deterioro evidencia una falta de mantenimiento prolongada y dificulta el paso, sobre todo a personas mayores o con movilidad reducida.

Su portavoz, Álex Fiuza, asegura que «esta situación non é nova, leva anos así sen que o Concello tome medidas efectivas para solucionala. Estamos a falar dunha zona transitada na que calquera persoa pode sufrir unha caída ou accidente». Por eso, desde el BNG exigen al gobierno local una intervención inmediata para reparar la vía y garantizar la seguridad. «Non se pode permitir que o espazo público estea neste estado. É unha cuestión de responsabilidade e de respecto pola veciñanza», concluye Fiuza.

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