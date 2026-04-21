Música
La Big Band Carlos Barruso brilla bajo la batuta de David Berger
La Big Band Carlos Barruso ofreció el domingo una sesión musical de gran nivel junto al reconocido músico y director David Berger, en una colaboración especial que despertó gran interés. David Berger, nacido en New York, ha trabajado con figuras y formaciones de prestigio como Duke Ellington, Quincy Jones o la WDR Big Band.
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