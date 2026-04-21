Antonio Fuentes se proclama campeón provincial en Chapela

El Billar Lalín SD ha vuelto a demostrar su dominio en la modalidad de tres bandas. El pasado fin de semana, el Círculo Cultural Recreativo de Chapela, en Redondela, fue testigo del triunfo de Antonio Fuentes, que se coronó campeón provincial tras imponerse en una competición de alto nivel. El éxito del club lalinense no terminó ahí, ya que Juan Rey completó una actuación sobresaliente logrando la tercera posición. Con estos resultados, tanto Fuentes como Rey han sellado su clasificación para el próximo Open Autonómico, que se disputará en Viveiro en los primeros días de mayo, donde representarán al club frente a la élite.

El equipo ya tiene la vista puesta en la Copa Galicia de Clubes. Este domingo, 26 de abril, se cierra la fase regular con un enfrentamiento directo y crucial contra Pontevedra. Ambos conjuntos se disputan la codiciada plaza para el preplay-off, cuyo vencedor se medirá al segundo clasificado del grupo norte.

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Para este trascendental encuentro, el Billar Lalín SD alineará a sus mejores espadas: Juan Rey, Antonio Fuentes, Gaspar Padín y Francisco Eiriz, un cuarteto de plenas garantías para buscar el pase a la siguiente fase de la competición autonómica.