Alumnos alemanes visitan la casa consistorial de Lalín

La teniente de alcalde de Lalín Paz Pérez y la edil Begoña Blanco recibieron en el consistorio a alumnos y profesorado de un centro de Neumünster (Alemania) que participan en un intercambio con el IES Laxeiro. Los estudiantes aprovecharán esta semana para conocer el Lalín Arena, realizar una ruta en el medio rural o visitar Santiago de Compostela y O Grove.