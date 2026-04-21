El Aller Ulloa premia a su cantera digital

En una jornada marcada por el reconocimiento al esfuerzo y la integración, el IES Aller Ulloa de Lalín hizo ayer entrega de sus ya tradicionales Premios Integra. Estos galardones, que buscan incentivar la dedicación del alumnado de las familias profesionales de informática, han vuelto a poner de relieve el alto nivel de los ciclos formativos del centro escolar lalinense.

El acto sirvió para premiar tanto el desempeño académico como la proactividad de los estudiantes en sus respectivas áreas. Los galardonados de este año han recibido equipamiento tecnológico de vanguardia, ideal para potenciar sus habilidades técnicas y contó con la presencia del profesor y promotor del evento, Amador Abelleira.

En el primer peldaño de la Formación Profesional, los alumnos de primero del Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) destacaron con luz propia. Roi Fernández González fue obsequiado con un teclado mecánico de alta precisión, mientras que su compañera Emily Strong Ferreira se llevó un ratón gaming inalámbrico, herramientas esenciales para cualquier futuro técnico de sistemas. Por su parte, Gisela Couso Varela, de segundo de SMR, recibió un micrófono gaming, premiando así su evolución en el ciclo.

La excelencia también llegó a los Ciclos Superiores. En primero de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), Bruno González Arredondo fue reconocido con otro teclado mecánico por su excelente trayectoria inicial. En el segundo curso de la misma especialidad, María Judith Gómez Reyes recibió un práctico lector/grabador de CD externo con lector de tarjetas integrado, un periférico versátil para la gestión de datos.

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Finalmente, el broche de oro en el área de desarrollo lo puso Saray Paredes Núñez, alumna de segundo de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), que fue premiada con unos auriculares gaming inalámbricos, el complemento perfecto para las largas jornadas de programación y diseño web. Con estos premios, el IES Aller Ulloa no solo entrega dispositivos tecnológicos, sino que refuerza su compromiso con una formación de calidad que motiva a los jóvenes de la comarca a seguir liderando el cambio digital.