Rodeiro impulsa una colecta para la repatriación a Senegal

El Concello de Rodeiro ha puesto en marcha una campaña solidaria para costear la repatriación a Senegal de Samba Coumba Ndao, un vecino muy apreciado en la localidad, fallecido tras una enfermedad. En el mensaje difundido se destaca que había llegado desde Senegal en busca de un futuro mejor y que, por su bondad y cercanía, se había ganado el cariño de todo el pueblo.

La iniciativa municipal busca reunir fondos para que su familia pueda despedirlo en su país de origen. El ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración vecinal y recuerda que cualquier aportación, por pequeña que sea, puede ayudar. Las personas interesadas en colaborar pueden realizar su aportación en la cuenta IBAN ES41 2080 0507 7231 1000 0072. El Concello despide a Samba como una persona que contribuyó a hacer de Rodeiro «un lugar más diverso, más humano y más tolerante».