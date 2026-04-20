Solidaridad
Rodeiro impulsa una colecta para la repatriación a Senegal
Redacción
El Concello de Rodeiro ha puesto en marcha una campaña solidaria para costear la repatriación a Senegal de Samba Coumba Ndao, un vecino muy apreciado en la localidad, fallecido tras una enfermedad. En el mensaje difundido se destaca que había llegado desde Senegal en busca de un futuro mejor y que, por su bondad y cercanía, se había ganado el cariño de todo el pueblo.
La iniciativa municipal busca reunir fondos para que su familia pueda despedirlo en su país de origen. El ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración vecinal y recuerda que cualquier aportación, por pequeña que sea, puede ayudar. Las personas interesadas en colaborar pueden realizar su aportación en la cuenta IBAN ES41 2080 0507 7231 1000 0072. El Concello despide a Samba como una persona que contribuyó a hacer de Rodeiro «un lugar más diverso, más humano y más tolerante».
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»