Tres senderistas son rescatadas tras perderse en una ruta cerca del monasterio de Carboeiro en Silleda
Tras el aviso al 112, un operativo de rescate localizó a las senderistas a orillas del río Deza, quienes no podían continuar por la ruta impracticable y cubierta de maleza
Tres senderistas fueron rescatadas el domingo por la tarde tras extraviarse mientras realizaban una ruta por la zona del monasterio de Carboeiro, en Silleda. El operativo se activó a las 14.50 horas, tras recibir el aviso del servicio de emergencias 112 informando de que el grupo no lograba encontrar el camino hacia su destino, la playa fluvial de A Carixa.
En el dispositivo de búsqueda participaron de forma coordinada los bomberos del parque de Silleda, Protección Civil de Vila de Cruces y agentes de la Guardia Civil de Lalín. Tras una intensa batida, las mujeres fueron localizadas a orillas del río Deza, en un punto situado a unos 400 o 500 metros antes de llegar a la citada playa.
Debido al estado de la ruta, que se encontraba impracticable y totalmente cubierta por la maleza, el acceso por tierra resultó imposible. Ante esta situación, los bomberos optaron por evacuar a las senderistas cruzando el cauce del río, logrando ponerlas a salvo y finalizando el rescate con éxito.