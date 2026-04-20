Cultura
Pentagramas que unen continentes y generaciones
Silleda, Lalín, A Estrada y Cruces se llenaron ayer de ritmo. Una oferta que abarcó desde el swing neoyorquino y las bandas locales hasta danza irlandesa y encuentros corales
Las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes vivieron a yer una jornada de intensa agitación cultural con una oferta que abarcó desde el talento joven local hasta la excelencia del jazz internacional. En Silleda, el auditorio de la Semana Verde se convirtió en el epicentro del relevo generacional con la celebración del XVII Festival de Bandas Infantís e Xuvenís. El evento, que dio comienzo pasadas las 17.30 horas, permitió disfrutar de la evolución técnica de la banda juvenil de la Agrupación Musical de Goián, así como de las secciones infantil y juvenil de la Emusi de Silleda, consolidando este certamen como un escaparate fundamental para los nuevos músicos. Por su parte, el Auditorio Municipal de Lalín se vistió de gala para el Concerto de Primavera de la Banda de Lalín, una cita ineludible que, bajo la experimentada dirección de Benxamín Otero, nominado en los Premios de la Música junto a Germán Díaz, celebró la nueva estación con un programa diseñado para resaltar la sonoridad de la formación local que recibió una prolongada ovación a su término.
A este despliegue de agrupaciones se sumó Vila de Cruces, donde el auditorio Xosé Casal acogió la novena edición del Encontro Voces da Terra. El festival, organizado por la agrupación local homónima con el apoyo del ayuntamiento cruceño y la Diputación provincial, ofreció un variado mosaico musical gracias a las actuaciones en directo de los propios anfitriones, del Grupo Vainela de Salgueiros, de los Amigos do Acordeón das Rías Baixas y de la Rondalla Moramima del municipio de Arzúa.
La actividad formativa y profesional tuvo un capítulo excepcional en A Estrada de la mano del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso. La institución recibió al prestigioso compositor y director neoyorquino David Berger, máxima autoridad en el repertorio de Duke Ellington. Tras una serie de ensayos intensivos y una masterclass centrada en los arreglos originales de swing, Berger lideró a la big band local en un concierto magistral que tuvo lugar en el Teatro Principal, logrando un hito de primer nivel para la incipiente escena jazzística de la zona.
Mientras tanto, el monasterio tradezano de Carboeiro aportó en la jornada dominical el toque internacional a través de la danza con un taller avanzado de sets irlandeses. Organizado por el Grupo Monteira-Danzas do Mundo y con el apoyo del Concello de Silleda, este taller permitió a los participantes profundizar en las dinámicas coreografías sociales de Irlanda en un entorno patrimonial único, reforzando el vínculo entre la música tradicional y el baile grupal.
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