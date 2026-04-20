In memoriam
O que nos deixou Samba, o noso veciño
Alba Forno Crespo
A vida dalgunhas persoas que viven ó noso carón, a miúdo resúltanos allea e pasan por onda nós sen pena nin gloria. Non é o caso de Samba.
Samba chegou a España dende o Senegal hai case dúas décadas na procura dunha vida mellor. Foi saltando dunha comunidade a outra, traballando arreo para gañar o sustento co que poder vivir e, de ser posible, poder axudarlle ós fillos e á familia que deixara atrás.
Foi feirante, recolleu froita, muxiu vacas e limpou granxas ata que conseguiu o contrato de traballo que lle permitiu regularizar a súa situación no noso país, que tamén era o seu. Seguiu traballando en granxas e en matadoiros. Todo mellorou para el e para nós como sociedade cando acadou os papeis.
Samba viviu e traballou dez anos na cidade de Pontevedra e tamén nos concellos de Lalín e Silleda. Chegou a Rodeiro plenamente integrado, convivindo coa veciñanza, saudando cada día ó pasar, cotizando, orgulloso de España ata na roupa, traballando e consumindo no pobo. Gustábame botar o conto con el e escoitar as súas vivencias, aprendín máis del do que puido aprender el de min.
De súpeto, truncóuselle a súa saúde non hai moito; xusto cando a súa vida estaba encamiñada. Foi precisamente neses momentos cando sentiu o alento dos veciños e veciñas, quen se esforzaron por estar ao seu carón, axudándolle cos trámites, preocupándose e falando coa súa familia de Senegal. Isto foi mostra do respecto que el mesmo se gañara, así como do apoio dunha comunidade que o acolleu sen dubidalo.
Tristemente, faleceu o domingo sen que chegaran os seus fillos a tempo para acompañalo, deixando como último desexo o encargo de agradecer aos veciños e veciñas de Rodeiro o apoio.
Como este caso haberá milleiros, por iso é necesario dar a coñecer esta historia que pasou aquí, en Rodeiro, preto de todos e todas.
É de xustiza dicir que Samba achegou máis á nosa sociedade do que nós lle puidemos dar a el. Ogallá teña máis sorte na outra vida, se é que a hai, ca que tivo nesta.
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»