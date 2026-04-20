Marcos Oro y Tamara García ganan la Carreira do Cocido

Lalín vivió una jornada de fiesta para el atletismo gallego con cerca de un millar de participantes en la décimo sexta edición de la Carreira do Cocido. En un día soleado las calles se llenaron de atletas, familiares y aficionados con la Praza da Igrexa como epicentro de la actividad deportiva y social. El Club Escola de Atletismo Deza volvió a dejar su impronta por su capacidad para coordinar un evento organizado por el Concello de Lalín que alcanzó las 944 inscripciones.

Un corredor caracterizado de Darth Vader. / | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Poco antes de las 11.00 horas comenzaba la prueba con la carrera de personas con diversidad funcional, de nuevo con la participación de usuarios de Aspadeza. Media hora antes del mediodía el alcalde, José Crespo, daba el bocinazo de salida a las modalidades de 5 y 10 kilómetros con la Praza da Igrexa abarrotada de atletas y público. En la distancia larga dos dezanos cruzaron la meta en primera posición. En categoría masculina el agoladés Marcos Oro Vence fue el más rápido, con un tiempo de 33.08, sacándole poco más de un segundo a Alberto Blanco Méndez (34.44) que quedó en segunda posición, mientras que tercero fue Marcos Rodríguez Vázquez (34.54). La corredora de Dozón Tamara García Rodríguez se impuso entre las féminas con un tiempo de 39.31, con Purificación Anegas (43.48) y Patricia Montoto Vázquez (44.23) acompañándola en el podio.

Podio de la carrera 10k en categoría masculina. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

En la distancia de 5.000 metros el vencedor fue Roberto Trigo Lores (16.18), con Alberto Rivero (16.19) y José Canda (16.25) en segunda y tercera posición. En féminas las tres primeras plazas fueron para Irene Mirás Vázquez (23.21), Lydia Rodríguez (23.33) y Carlota Gutiérrez (23.59).

Podio de la carrera 10k en categoría femenina. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

En torno a las 13.00 horas arrancaron las demás categorías (entre la sub 16 y la sub 8 además del grupo de la sección chupete), que en este último caso algunos bebés corrieron de la mano de sus padres entre aplausos del público que no defraudó y volvió a echarse a la calle para disfrutar con una carrera que es ya fija en el calendario autonómico para muchos aficionados. En sub 16 y sub 14 los vencedores fueron Nicolás Amado Prego y Daniela Bayón Diz. Adrián Rodríguez y Nagore Villar Campos fueron los más veloces en sub 12; y Adrián Alarcón y Celtia López vencieron en sub 10.

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Los dos atletas más veteranos. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Además de los premios aportados por la organización y empresas colaboradoras la totalidad de los participantes se colgó una medalla en su entrada a meta. En la calle Colón se habilitó un puesto de avituallamiento con bebidas, fruta y hasta filloas para los corredores que se volvieron a llevar una grata imagen de la capital dezana en una jornada sin incidencias. El club local homenajeó este año al deportista José García como socio honorífico.