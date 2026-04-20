Louzao hace balance de dos años con una inversión «histórica» en el rural

Son ya dos años desde que Gonzalo Louzao Dono tomó el relevo del gobierno local en A Estrada tras la partida de José López Campos, actual conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. Después de este tiempo, el mandatario quiso rendir cuentas a la ciudadanía de lo hecho hasta el momento, reiterando que, pese a la singularidad de su llegada a la Alcaldía, gracias al trabajo y apoyo de su equipo, pudo tomar las riendas de la situación rápidamente, definiendo una hoja de ruta que lo guiará hasta las próximas elecciones.

Comenzó recordando su compromiso con el rural. «Cando comecei dixen que viña dunha das 51 parroquias que conforman este concello, e que polo tanto quería ter especial implicación con estas áreas». Ahora pone encima de la mesa una inversión de 10 millones de euros en dos años, que tilda de «histórica» y que asegura continuará medrando hasta finales de mandato. Algunas de las actuaciones que menciona son la mejora de la red viaria, con la pavimentación de 75 vías de 33 parroquias en 2025, a lo que se suma el Novo Plan de Bacheos en 186 vías de 47 parroquias y que se espera superar este año. También la reforma de los locales sociales, con asignaciones de hasta 800.000 euros en el pasado ejercicio y que aguarda llegue al millón en el presente. Asimismo, también destacó la línea de ayudas para la realización de eventos y actividades culturales, dotada con 100.000 euros y cuya asignación subirá en 2026 a los 120.000. Además del recién anunciado A Estrada Foresta 2026, que dará formación y empleo a 20 personas y contempla 26 actuaciones distribuidas en 19 parroquias.

En términos de inversiones, el Plan EDIL –con 6,5 millones de euros– supuso un paso firme en esta apuesta por dotar al rural de las mismas oportunidades y servicios que el casco urbano, una de las prioridades para Louzao, que insiste en que «aquí non hai veciños de primeira e de segunda, hai un único Concello que ten que dar resposta a todos por igual». Las obras incluidas en el proyecto consistirán, principalmente, en replicar un modelo de humanización y mejora del espacio público en núcleos rurales. Incorpora un hormigonado de las cunetas para ganar espacio para el peatón, recogida de aguas, señalización vertical y horizontal, mobiliario urbano o soportes para los contenedores, entre otros elementos.

Siendo este uno de los puntos en el que más se detuvo el alcalde, continúa explicando sus planes para el futuro, que define bajo el lema «A Estrada das oportunidades». Este se desarrolla en base a tres ejes: comunicaciones, industria y vivienda.

Comenzó a desgranar apartado por apartado, y en la parte de comunicaciones destacó principalmente la ampliación de la AG-59 hasta O Rollo. Una actuación de la Xunta con una aportación global de 67 millones de euros, dividida en dos tramos. El primero, hasta Pontevea, se inaugurará previsiblemente este año, mientras que los 4 kilómetros restantes hasta la llegada de la autovía al municipio estarían listos para 2028. También habló del mantenimiento de la PO-213 y la PO-841, así como de la creación de la variante en Vinseiro para conectar la EP-7016 con la N-640. Una medida hasta ahora bloqueada.

En materia de industria, la principal actuación fue la ampliación del polígono industrial de Toedo, también de la Xunta, con una inversión de 13 millones de euros, aportando 157.000 metros cuadrados más, y para la que, según sostuvo el mandatario, ya existe reserva de suelo por parte tanto de empresas locales como foráneas.

Finalmente, en lo relativo al tercer apartado, habló de la creación de 28 viviendas, con una licitación de obras por cerca de 5 millones de euros, con 2, 3 y 4 habitaciones, y que se espera estén rematadas para 2028. También de la rehabilitación de dos antiguas viviendas de profesores en las casas escuela da Cora para destinar a vivienda social, así como del lanzamiento del portal municipal de vivienda, para fomentar la comunicación entre demandantes y propietarios, así como ampliar el parque de inmuebles destinados al arrendamiento mediante rebajas fiscales a los arrendadores.

Otras cuestiones destacables fueron la instalación del quinto contenedor y la modificación del sistema de recogida de basura tanto en el casco urbano como en el rural, buscando mayor eficiencia. Asimismo, a nivel cultural habló no solo de la extensa programación tanto en otoño como en primavera, sino de iniciativas como las cinco semanas de eventos agendados desde el 17 de mayo hasta el 7 de junio bajo la carpa de la Praza da Constitución, el Ano Cultural en honor a Avelina Valladares y Virxinia Pereira. En materia de turismo salientó la Ruta da Sidra, la restauración del Albergue de Sabucedo o la reforma de la Praia Fluvial de Liñares. Mientras, en el área de Deporte, habló de la construcción del Módulo Multideporte, la reforma del Campo Manuel Regueiro, o el cambio de tapete e iluminación en el Novo Municipal, demandado principalmente por el Club Deportivo Estradense.

Por otra parte, no quiso olvidar el pago de la deuda de 2,7 millones de euros con el personal municipal por los atrasos de la RPT, a finales del ejercicio anterior. Tampoco al casco urbano, poniendo de relieve la humanización de la Praza da Farola, la Carballeira de Melania, el aparcamiento para camiones y la humanización de la Pérez Viondi, ampliando aceras y creando una plaza peatonal ante el colegio.

En cuanto a servicios, habló del plan de salud local, la reforma del ambulatorio de Oca, el Módulo de Madera del Losada, el nuevo edificio judicial, la expedición de DNI y pasaportes, o la creación de un edificio de Servizos Sociais, entre otras.

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Todas estas propuestas, recalcó, están ejecutadas o en tramitación. Finalizó agradeciendo el trabajo a su equipo y recordando que lo más importante es ser un gobierno cercano, que escucha a la gente y que tiene clara su hoja de ruta.