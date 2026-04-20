Las bestas de Sabucedo dejan atrás un invierno con poco pasto por las lluvias

La Asociación Rapa das Bestas se prepara ya para ese primer fin de semana de julio en el que todos los ojos están puestos en el curro. A poco más de dos meses para la esperada cita, los miembros de la agrupación encargada de cuidar a las manadas salvajes durante todo el año, y de mantener viva esta tradición secular, hacen balance de lo que fue un invierno particularmente lluvioso y complicado.

Los sucesivos temporales que caracterizaron los primeros meses del año tuvieron impacto también en los montes, donde las greas se encontraron con dificultades para localizar pasto. Esto hizo que los caballos bajasen con más frecuencia a las áreas de prados y núcleos de población rural, lo que supuso un trabajo añadido –aunque esperado– para la asociación. Así lo explica Paulo Vicente Monteagudo, presidente de la entidad, que comparte: «Os temporais por suposto que afectaron. As bestas tiñan menos pasto e baixaban máis aos campos e ás casas, por iso tivemos que levar a varias delas para o refuxio e alí darlles suplementos». De hecho, los equinos que permanecían guardados en este punto fueron este fin de semana puestos ya en libertad, para volver al monte, que es su casa.

En este sentido, cabe destacar que las expediciones de bestas a prados y aldeas es una de las principales problemáticas que debe gestionar la asociación, ya que pueden generar daños de los que luego es la entidad la que tiene que responsabilizarse. Para evitar esta situación, o más bien controlarla en la medida de lo posible, Rapa das Bestas pone geolocalizadores a algunos de sus caballos, de forma que resulte más sencillo ubicar y redireccionar a los animales.

Por otra parte, las manadas salvajes son cada vez más reducidas. Es una cuestión que preocupa enormemente a la asociación, que pese a sus esfuerzos ve como con el tiempo el número de cabezas va mermando. Actualmente Rapa das Bestas tiene contabilizadas en torno a 400 equinos que moran en los montes de Sabucedo y contorna. En cambio, retos como el lobo o los accidentes por la salida de las yeguas a la carretera suman quebraderos de cabeza a quienes las cuidan. Con todo, Paulo Vicente afirma que, al menos de momento, este año no presentó mayores contratiempos. «O lobo haino sempre, pero de momento non tivemos nada a destacar», dice Vicente Monteagudo.

Ahora, con la llegada de la primavera y la cita más importante del año para esta entidad a poco más de dos meses de distancia, toca prepararse. Entre las tareas que ocupan estos días a los miembros de la asociación, así como trabajadores y voluntarios, está la fertilización de los campos en los cierres de O Castelo y Cataroi, para que de cara a la Rapa ambos cuenten con prado, ya que son los dos puntos en los que se guardan las bestas recogidas durante la Baixa para llevarlas al curro. Además, también mantienen vigiladas a las greas y llevan alimento al monte para suplir la falta de pasto, entre otras muchas labores.

La Rapa das Bestas de Sabucedo es, sin lugar a dudas, la cita festiva y cultural más mediática de A Estrada. Buena muestra de ello es la declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) por parte de la Xunta durante la pasada edición. Sin embargo, y aunque este reconocimiento fue uno de los más reclamados y luchados por la entidad, a efectos prácticos su impacto ha sido apenas perceptible. «O BIC ofrece protección, pero non cambia nada no noso funcionamento diario», confiesa el representante.

Noticias relacionadas

De cualquier forma, es conveniente no olvidarse de que fue también en la edición de 2025 cuando, el viernes de la Baixa, el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias, José Balseiros, anunció la creación de un cierre de 45 hectáreas, así como la instalación de una nueva manga de manejo y la plantación de tres tipos diferentes de hierba para garantizar la alimentación de los animales. En aquel momento, la inversión se presentó como una apuesta institucional firme pensando en el futuro de las greas y de la Rapa das Bestas. Unos diez meses más tarde, no hay avances en la prometida actuación. «De momento non se fixo nada. O peche perimetral entendemos que é complicado porque trátase de moito terreo. E en canto á manga, seguimos traballando co que hai», concluye Paulo Vicente..