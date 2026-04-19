El PP cifra en 14.412 los vecinos de las comarcas sin Internet de alta velocidad

El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Pontevedra reclamará al Gobierno de España la implantación real y urgente de Internet de alta velocidad, con un mínimo de 100 megabites, en todo el territorio, puesto que 86.760 pontevedreses carecen de esta conexión y, dentro de esta situación, las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes son las que más sufren esta discriminación con 14.412 vecinos sin este servicio.

Los populares, que van a formalizar su solicitud al Ministerio para la Transformación Digital a través de una moción que se debatirá en el pleno provincial él día 24, lamentaron las dificultades que esta carencia genera en el funcionamiento de las empresas –incluyendo las explotaciones agroganaderas cada día más informatizadas–, el teletrabajo, el estudio, el funcionamiento de muchos aparatos de los hogares, la teleasistencia y la telemedicina, la geolocalización, las comunicaciones familiares o el ocio.

En un encuentro celebrado en Rodeiro, el diputado de Novas Tecnoloxías y alcalde de Portas, Ricardo Martínez, subrayó que Internet es la gran infraestructura de este siglo y marca la diferencia «entre o desenvolvemento e o progreso ou quedarse atrás, polo que é inadmisible que haxa tantas zonas de sombra e tantos lugares sen cobertura».

El PP denuncia la situación «patética» de Internet en Agolada, donde solo el 20% de la población, según los datos oficiales del ministerio, tiene acceso a la red en condiciones, mientras que en Dozón y Rodeiro se quedan en unos pírricos 31 y un 45 por ciento, respectivamente. En términos absolutos, la carencia del servicio afecta la 2.557 vecinos de Lalín, 2.333 de Cerdedo Cotobade, 2.112 de A Estrada, 1.766 de Silleda, 1.762 de Agolada, 1.216 de Rodeiro, 1.043 de Pueblo de Cruces, 969 de Forcarei y 654 de Dozón.

La propuesta incluye la potenciación de las infraestructuras de acceso a la red 5G, que permite una conexión idónea a Internet a través de la telefonía móvil, pues que también se detectan ciertos defectos en este sentido, con 24.474 pontevedreses sin poder acceder a la misma. En lo que se refiere a las comarcas, los principales problemas se detectan en Forcarei, con solo un 37% de cobertura, Cerdedo Cotobade con un 46% y Rodeiro con un 56%.

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Afirma que las comarcas del interior y los ayuntamientos de menor población son los más perjudicados, con unas coberturas cautivas y siendo sometidos a un castigo por parte del gobierno socialista en la implantación de Internet como se fueran ciudadanos de segunda y avisa que, al igual que con el estado de las carreteras nacionales. «Non imos consentir esta carencia e imos denunciala e facer as reclamacións políticas oportunas de xeito reiterado ata que se corrixa esta situación», dice Martínez. Y apunta que el Ejecutivo central asumíu, a través del programa Único, el objetivo de la Unión Europea de alcanzar el pasado año 2025 que el 100% de la población tuviera acceso a una cobertura de 100 megabits, pero es una realidad que, en la provincia de Pontevedra, está muy lejos de cumplirse.