La patronal selecciona a 12 jóvenes para prácticas en empresas

La AED abre hasta el día 29 el plazo de selección de 12 jóvenes para participar en el programa Fórmate na empresa, concedido por la Xunta. La iniciativa va dirigida a mayores de edad que no superen la edad máxima del Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (SNGX), que lleven al menos un año empadronados en Galicia y que figuren como beneficiarios del SNGX en la comunidad autónoma.

La carga formativa de estas estancias en las empresas o entidades colaboradoras durará un mínimo de 100 horas mensuales y como poco cuatro días a la semana. Los admitidos recibirán una formación complementaria de 60 horas lectivas y de tutorías. Cobrarán un mínimo de 690 euros. En la iniciativa anterior la AED logró una inserción laboral del 40%.

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Los que deseen anotarse pueden hacerlo en el formulario habilitado en www.aedeza.gal y enviarlo al correo asociacion@aedeza.com antes del día 29.