«La música es un idioma universal, da igual de dónde vengas»

¿Cómo surge esta colaboración con el Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso?

Fue a tráves de mi amiga Sarah. Ella es estadounidense también pero se mudó a Galicia hace años. Ella conoce a Manuel Castedo, y hablaron de la posibilidad de que yo viniese a tocar con la banda. Me lo planteó y acepté.

¿Qué le hizo acceder a venir a este pequeño pueblo para tocar con estos músicos?

Me pareció que sería divertido. Por un lado me brinda la oportunidad de conocer su música y su forma de trabajo, y por otra yo puedo aportar toda mi experiencia trabajando en Norteamérica, con sonidos y estilos diferentes.

Cuénteme, ¿cómo fue la primera toma de contacto con la banda?

Me habían mandado ya varios vídeos, además de algunos que consulté yo en internet. Pero viéndolos aquí, la perspectiva es diferente. Pese a que las piezas que yo traigo son más clásicas y diferentes a lo que están acostumbrados a tocar, creo que se están adaptando bien. Hay que tener en cuenta que deben aprender temas que no solo tienen un punto más de dificultad por su complejidad técnica, sino que también hay una parte que tiene que ver con el estilo a la hora de interpretarlos. Es precisamente en estas sutilezas en las que estamos trabajando hoy.

Además, no tienen demasiado tiempo para ensaya, con tan solo dos días de práctica antes del concierto. ¿Se había enfrentado antes a un reto de estas características? y ¿cómo lo está gestionando?

En muchísimas ocasiones. La mayoría de las colaboraciones que he hecho tanto en Estados Unidos como en Europa han sido así. A lo largo de 50 años de carrera, imagínate la experiencia que adquieres. Es cierto que el tiempo es limitado, por eso tenemos que trabajar rápido.

En esta formación hay músicos de diferentes niveles. Desde aquellos que tocan en un registro más profesional a personas que aprenden con el Obradoiro. ¿Es complicado trabajar con esta variedad ?

En absoluto. De hecho, creo que en general hay muy buen nivel, y de cualquier modo todos van a poder tocar.

¿Ha tenido tiempo ya a visitar un poco del pueblo?

No mucho, porque la mayor parte del tiempo nos lo pasaremos en el Teatro ensayando. Pero el viernes, cuando llegué, fuimos a cenar unos cuantos y si algo puedo decir es que la comida es espectacular. Pero bueno, no era mi primera vez en Galicia. Ya estuve el año pasado y me gusta mucho.

Esta es una villa en el interior de Galicia, su contacto con el jazz o la oferta puede resulpar menor en comparación con ciudades como Nueva York, que usted bien conoce. ¿Qué le gustaría transmitir a la audiencia durante el concierto?

Para mí lo más importante es que disfrute. Durante todos estos años he trabajo con gente y he tocado ante públicos de todas las procedencias y contextos. Incluso una vez en la Antártida. Y de todas esas experiencias la conclusión que sacas es que la música es un idioma universal. Cualquiera puede conectar y disfrutarla aunque no esté familiarizado.

Para finalizar, ¿está satisfecho con la decisión de venir y tocar con el Obradoiro de Música de Carlos Barruso?

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Desde luego. Todos aquí me han acogido muy bien, son unas personas maravillosas. Estamos disfrutando con los ensayos y esperamos que todo salga bien en el concierto. Y en el futuro quién sabe si podemos volver a coincidir.