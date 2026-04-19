Localizado con vida un octogenario desaparecido en Camanzo tras pasar la noche a la intemperie
El hombre, que se desorientó durante un paseo, fue hallado por Protección Civil a apenas 100 metros de su vivienda con síntomas de hipotermia
Un amplio operativo de búsqueda ha concluido con éxito esta mañana en la parroquia cruceña de Camanzo. Un hombre de 80 años, cuya desaparición había sido denunciada a última hora de ayer, ha sido localizado con vida tras pasar más de doce horas fuera de su hogar.
La alerta saltó alrededor de las 21.15 horas de ayer, cuando se informó de que el anciano no había regresado tras salir a dar un paseo por el lugar de Candañedo. Según las primeras hipótesis, todo indica que el octogenario se desorientó durante el trayecto, viéndose sorprendido por la noche.
En el dispositivo de rastreo participaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Vila de Cruces. Ha sido precisamente un integrante de este cuerpo local quien, a las 9:45 horas de hoy, lograba localizar al desaparecido. Curiosamente, el hombre se encontraba a apenas 100 metros de su domicilio, en una zona próxima que ya estaba siendo batida por los equipos de emergencia.
Tras una primera valoración sobre el terreno, el hombre fue trasladado de urgencia al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para recibir atención médica, ya que presentaba síntomas evidentes de hipotermia debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.
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