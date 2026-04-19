Lalín fue el único concello incapaz de contener la producción de orgánicos

Las entregas a Sogama cayeron el año pasado un 1,13% respecto al ejercicio anterior, con Silleda y A Estrada como los municipios que más recortan en términos absolutos, mientras que Lalín es el único que sube y por tanto ha sido incapaz de aminorar la producción de residuos orgánicos.

La basura depositada en la llamada bolsa negra volvió a bajar en los municipios de Deza y Tabeirós. Según los datos del balance anual de entregas de residuos orgánicos a la planta de la Sociedade Galega do Medio Ambiente el volumen conjunto se situó en 21.101 toneladas, frente a las 21.342, del ejercicio anterior. Son, en consecuencia, 240,57 toneladas menos. El dato de 2025, según los balances facilitados por la empresa pública, deja además el registro más bajo de todo el periodo comprendido entre 2020 y 2025, una serie en la que la evolución ha sido irregular. Tras arrancar con 21.387,19 toneladas en el primer año de la pandemia sanitaria, la cifra subió en 2021 hasta 21.648,48, retrocedió en 2022 a 21.205,21, volvió a repuntar en 2023 hasta 21.415,31 y retomó la senda descendente en 2024 y 2025. En comparación con 2020, el recorte acumulado es de 285,75 toneladas, un 1,34% menos.

El ajuste de este último año no fue uniforme. Lalín fue el único municipio que incrementó su generación de desechos orgánicos, al pasar de 6.276,34 a 6.293,50 toneladas, con un alza de algo más de 17.000 kilogramos. En el extremo contrario, los mayores descensos correspondieron a Silleda, que rebajó su bolsa negra en 98,63 toneladas, y a A Estrada, con 88,98 menos. Entre ambos concentran casi el 78% de toda la bajada registrada de 2024 a 2025.

También hubo recortes en Agolada (23,40 toneladas menos), Vila de Cruces (14,87), Cerdedo-Cotobade (12,55), Forcarei (9,28), Dozón -6,44) y Rodeiro (3,58). Aunque el descenso global no es muy acusado, sí consolida una tendencia de contención en la fracción resto durante los dos últimos ejercicios.

Si nos centramos en el impacto porcentual, hay que indicar que son tres los ayuntamientos de las comarcas que rebajaron su producción de orgánicos en más de un tres por ciento. Este es el caso de Sileda, con un 3,37% menos en doce meses, mientras que en Agolada la reducción fue del 3,26 por cientto y en Dozón la estadística se sitúa en el 3,12%.

128.000 toneladas

Si se amplía la mirada al conjunto del período 2020-2025, el mayor recorte en términos absolutos lo firma Silleda, con 230,70 toneladas menos que al inicio del periodo. En términos porcentuales, la caída más intensa es la de Dozón, donde la bolsa negra baja un 18,39% en cinco años. En cambio, Lalín es el único ayuntamiento que cierra 2025 por encima de 2020, con 121,80 toneladas más.

En el conjunto del período que va desde el primer año de la pandemia sanitaria y el pasado ejercicio, Lalín fue el municipio que más toneladas de bolsa negra entregó a Sogama, con un total acumulado de 37.208,72, seguido muy de cerca por A Estrada, que alcanzó las 36.609,41 toneladas. Ya a más distancia se sitúa Silleda, con 17.952,57 toneladas en el sexenio; Vila de Cruces, con 10.175,39; y Cerdedo-Cotobade, con 9.849,42. Por debajo aparecen Forcarei, que sumó 6.173,52 toneladas; Rodeiro, con 4.591,49; y Agolada, con 4.243,94. Cierra la relación Dozón, con 1.295,18 toneladas acumuladas en esos seis años. En total, los nueve municipios analizados generaron 128.099,64 toneladas de bolsa negra en este período.

Los concellos del área acumulan en este lustro 128.100 toneladas de orgánicos y en niguna anualidad se bajó de las 21.000 toneladas. La capital dezana se sitúa como el municipio que más desechos orgánicos [hasta la implantación del colector de quinta fracción estos desperdicios iban al verde] al acumular 37.209 toneladas, seguido de A Estrada (36.609), dato que contrasta con las 1.295 toneladas de Dozón.

Silleda, el primero en activar este modelo

Silleda fue el primer municipio de las comarcas en implantar el contenedor marrón o de quinta fracción en el que se depositan residuos biodegradables, principalmente restos de comida, cáscaras, posos de café, servilletas o papel de cocina usado y pequeños restos de jardinería. Cabe indicar que los ayuntamientos debían instaurar la separación o recogida separada de los biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2023, por lo que desde 2024 esta obligación ya estaba plenamente en vigor. A pesar de la demora, los trasdezanos comenzaron a emplear este sistema en febrero de 2024 y el hecho de ser pionero debería haberse traducido precisamente en una contención del volumen de desechos que se envían a Sogama para su tratamiento, hasta entonces depositados en el contenedor verde. Los datos de 2025 constatan un descenso de 99 toneladas respecto al ejercicio anterior.

En municipios de menor entidad poblacional como Agolada o Vila de Cruces también avanzaron en este modelo con el reparto de composteros entre sus ciudadanos.

Más complicado resulta, no solo por población sino también por extensión territorial, ejecutar esta recogida selectiva en las dos capitales de comarca, que también llegaron con retraso a los plazos oficiales. En A Estrada se puso en marcha en septiembre del año pasado y en febrero comenzaba el reparto de tarjetas para abrir el contenedor marrón. A principios de este mes eran algo más de 150 los dispositivos de apertura entregados a los vecinos, que al mismo tiempo se llevan a sus domicilios un kit de bienvenida. En el balance se incluyen en torno a 41 comerciantes y hosteleros adheridos. Para el compostaje se distribuyeron 500 recipientes, con previsión de ampliarlos durante este año en un centenar más.

En febrero arrancaba la recogida en Lalín, al tiempo que el Concello lanzaba una campaña de sensibilización. Para incentivar la participación de la ciudadanía el Concello anunció una bonificación del 10% en el recibo de la basura, efectivo para este año, al que se sumaron más de 600 personas. En el rural se apuesta por el compostaje.