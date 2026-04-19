Camiño da Geira e dos Arrieiros
Un labor de premio
A Sala Abanca acolleu onte unha nova edición dos Premios Abadesa Mariana, que recoñecen o labor daqueles que coidan e defenden o patrimonio en torno ao Camiño
A Asociación Codeseda Viva celebrou onte na Sala Abanca da Estrada a sétima edición dos seus Premios Abadesa Mariana, un certame que busca recoñecer o labor deses axentes que ao longo de todo o ano contribúen á recuperación e conservación do patrimonio material e inmaterial do Camiño, especialmente o da Geira e dos Arrieiros.
Este ano o recoñecemento foi parar, en primeiro lugar, á veciña Julia Puente Moreira, de Tabeirós, que desinteresadamente decorou coas súas pedras e cunchas de vieira pintadas o entorno da capela da Consolación, convertíndoo nun dos lugares máis vistosos e predilectos dos peregrinos na súa viaxe a pé a Compostela. Malia que a falta de civismo dalgúns fixo que chegaran a desaparecer 31 das súas obras, Puente non se rinde e continúa a traballar parroquia estradense unha postal pintoresca..
Outro dos premios foi para a Asociación Virxe de Guadalupe, que recuperou en 2016 a procesión da Virxe da Grela, desaparecida dende os anos 60. A capela da Grela foi construída en 1748 coas aportacións de veciños das zonas marítimas da ría de Arousa, pois cada ano as xentes do mar acudían a este lugar para pedirlle á Virxe da Grela a súa proteción. A súa iniciativa fixo posible unha parte fundamental do patrimonio cultural galego, e iso destaca Codeseda Viva á hora de outorgarlle o galardón.
Finalmente, o último Abadesa Mariana foi para o municipio Cámara das Terras de Bouro, en Portugal. Aquí é onde se atopa a Geira que da nome ao camiño que pasa polas terras de Codeseda e A Estrada. Trátase do tramo de calzada romana con máis miliarios orixinais conservados en toda Europa. Dende a entidade organizadora destacan o compromiso deste concello luso por manter nas mellores condicións as zonas que recorre o itinerario de peregrinaxe, e co benestar de aqueles deciden empredelo.
Ademais da entrega de premios, que arrancou ás 13.00 horas, antes contouse cunha mesa redonda onde se discutiu o pasado, presente e futuro do Camiño da Geira e dos Arrieiros. Nela estiveron persoeiros como Xesús Palmou, Presidente Honorífico da Academia Xacobea; Javier Gómez, Presidente da Federación Galega de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago; Eulalia Fonseca, Francisco Grilo, José Carlos Casal e Fernanda Costa da Dirección Nacional da Associação Espaço Jacobeus. No debate concordaron en manter o volume de peregrinos nos 2.00 ao ano, para que se conserve a esencia e sexa unha ruta sostible cos veciños.
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Aceleran los proyectos más esperados: centro de mayores de Amancio Ortega, O Posío y el gran parque y piscinas de Ponte Canedo
- «Éxito» en la huelga del sector textil en Galicia para impedir el avance de un posible convenio estatal
- Renfe lanza su «Plan Galicia 2026» con los Avril: será la primera vez que añada trenes en el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña desde 2015
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
- Tres heridos tras un choque de dos motos en la N-552 entre Vigo y Redondela
- Praza da Estrela: de botellódromo las noches del sábado a aparcamiento por la semana
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones