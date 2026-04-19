Réplica al BNG
El gobierno critica la «alarma» sobre la calidad del agua
redacción
El Concello de Silleda rechaza las acusaciones del BNG sobre una supuesta falta de control en la calidad del agua de abastecimiento y lamenta que se esté generando alarma social sobre un tema tan sensible. El gobierno local asegura que sí existe un seguimiento técnico continuo y periódico, con controles mensuales, trimestrales y anuales en distintos puntos de la red y del sistema de abastecimiento.
Además, el Concello explica que no debe confundirse la actualización de datos en plataformas administrativas, un proceso complejo y todavía incompleto en algunos apartados, con la realidad del control sanitario que se realiza de forma habitual. Insiste en que trasladar una imagen de inacción no se corresponde con los hechos y pide tratar este asunto con rigor, prudencia y responsabilidad para evitar una alarma innecesaria entre la población. Apunta que se realizan controles mensuales de colígrafos, trimestrales de red y del grifo del consumidor, además de una analítica completa anual en los depósitos, en la estación de tratamiento y en los manantiales de los que se abastece la traída.
Asimismo, en el comunicado refiere que en el proceso de actualización de datos en las plataforma administrativa solo faltan por rematar de subir las llamadas analíticas completas si bien hay datos en la plataforma de otras muestras realizadas periódicamente. Se trata de planos distintos, alega, que no pueden emplearse para generar una percepción errónea entre los vecinos.
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