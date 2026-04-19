Lalín
Forno reclama la restitución de cuidadores en los centros educativos
redacción
Lalín
El PSOE de Lalín exige a la Xunta la «restitución inmediata» del personal de atención educativa en los colegios de Vilatuxe y Cercio, además de una respuesta clara y urgente a las familias. Su portavoz, Alba Forno, entiende que una cuidadora compartida entre los dos CEIP no es la solución sino un «parche» que no garantiza ni la atención no la seguridad.
Asegura que informes de la Inspección Educativa avalan las demandas de las familias y anuncia una moción para el pleno si no se resuelven estas solicitudes. En clave local acusa al alcalde, José Crespo, de estar ausente y más pendiente de Madrid y de cocidos en Nueva York que de sus ciudadanos.
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