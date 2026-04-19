Turismo de Galicia
Finaliza la recuperación en A Pontenoufe de un paso sobre el Camino
redacción
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, supervisó en Lalín las últimas actuaciones de su departamento relacionadas con la seguridad de los peregrinos. Entre ellas destaca la rehabilitación integral del puente situado en el lugar de A Pontenoufe, en la parroquia de A Xesta, donde se llevaron a cabo trabajos por más de 156.000 euros. El plan de obra comprendió la reparación de desperfectos derivados del paso del tiempo y del uso, así como la recuperación del canal del río y la consolidación de los arcos o la supresión de elementos ajenos a la estructura original.
Acompañado de representantes del gobierno local, entre ellos el alcalde, José Crespo, Merelles también se desplazó hasta el lugar de A Laxe, en Bendoiro, donde avanzan los trabajos de construcción de un puente sobre la N-525. La inversión rebasa los 355.000 euros y este paso, también sobre el Camino Mozárabe-Vía de la Plata, estará finalizado para el verano.
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