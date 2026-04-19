A Estrada oferta un taller de empleo para 20 personas

El Concello da Estrada recibe de la Consellería de Emprego da Xunta de Galicia una subvención de 454.552 euros para desarrollar el obradoiro dual ‘A Estrada Emprega Foresta’, que comenzará el 1 de junio, tendrá una duración de nueve meses y contará con 20 participantes repartidos en dos especialidades forestales.

Más allá del programa formativo, el proyecto destaca por el plan de actuaciones previsto: un total de 24 intervenciones en 19 parroquias, diseñadas a partir de peticiones vecinales y centradas en la mejora ambiental, la seguridad y el acondicionamiento de espacios públicos.

En Codeseda, se actuará en la Carballeira da Sagrada con conservación de muros, mejora de la vegetación, poda y plantación de carballos, nueva iluminación y un sendero, además de la restauración del palco. En el entorno del colegio se instalará un cierre cinegético, se eliminarán especies invasoras y se creará un vivero de autóctonas; y en el centro de salud se retirará arbolado que afecta al edificio.

En Oca se prevé la limpieza del castro, el acondicionamiento del jardín del centro de salud y la señalización del heliopuerto, además de la retirada de mimosas en el pabellón escolar. En Loimil se eliminarán tuias y se podarán carballos en el campo de la fiesta, mientras que en la Burga se retirarán árboles de gran porte con riesgo estructural.

En Vinseiro se actuará en la plaza de Godoi con mantenimiento y pintado del lavadero; en Cora se transformará una antigua zona escolar con retirada de tuias y plantación de acebos; y en Santo Tomé de Ancorados se limpiará la Fonte do Castro.

El plan continúa en Moreira, con mejora e iluminación de una zona verde; en Guimarei, con actuación en taludes y colocación de barandillas de madera; y en Lagartóns, Barbude, Paradela y Couso, con retirada de especies invasoras y plantación de autóctonas, incluyendo la tala de eucaliptos en este último caso.

En Arca se realizará la conservación de la carballeira da Ascensión; en San Xurxo de Vea se eliminará arbolado en la franja de protección del centro de salud; en Toedo se retirarán cierres vegetales del patio escolar; en Santeles se podará arbolado y se instalarán bancos; y en Rubín se regenerará el entorno del campo de la fiesta.

Noticias relacionadas

El conjunto se completa con labores de poda y mantenimiento en la Carballeira Municipal de A Estrada, reforzando la conservación de uno de los principales espacios verdes del municipio. En su conjunto, las actuaciones suponen una intervención amplia y distribuida por el rural, con impacto directo en la mejora del entorno.