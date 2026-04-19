Movilizaciones del 6 de mayo
Educación defiende su gestión frente a las protestas
Asegura que muchas de las reivindicaciones de profesores y familias en la zona ya están puestas en marcha este curso
La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha salido al paso de las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa de Deza y Tabeirós-Montes, asegurando que muchas de las medidas solicitadas ya están en marcha.
En un comunicado remitido tras conocerse la convocatoria de movilizaciones para el próximo 6 de mayo, el departamento autonómico sostiene que las demandas trasladadas por profesorado, familias y alumnado «ya se están desarrollando progresivamente» en el marco del acuerdo de mejora educativa firmado con los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF.
Entre los aspectos destacados, la Consellería subraya la reducción de ratios en las aulas. Según indica, la normativa estatal impulsada por el Gobierno central fija máximos de 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato, mientras que Galicia ha optado por rebajarlos a 20, 25 y 30 respectivamente. Este proceso, añade, ya ha comenzado a aplicarse de forma progresiva.
En cuanto a la atención a la diversidad, uno de los puntos centrales de las protestas, el ejecutivo gallego defiende su carácter pionero al contabilizar por dos o por tres al alumnado con necesidades educativas especiales, una medida que, aseguran, ha despertado interés en otras comunidades.
Respecto a la carga burocrática denunciada por el profesorado, la Consellería apunta a la puesta en marcha de un plan de simplificación administrativa y mejora de las condiciones laborales, cuyas primeras medidas ya se aplican este curso y continuarán en los próximos años.
En materia de infraestructuras, el departamento autonómico afirma estar invirtiendo cerca de 18 millones de euros en centros de Deza y Tabeirós-Montes dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica, destacando que se trata de una inversión «sin precedentes».
Pese a esta respuesta, la comunidad educativa mantiene por el momento las movilizaciones .
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