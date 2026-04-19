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Deza en clave de sol: música, memoria y futuro asegurado

La música se adueña de la comarca dezana. Entre el emotivo Serán de Gresande y los grandes festivales de Silleda y Lalín, la zona celebra un fin de semana único de homenaje, talento y tradición identitarios

Festival de Bandas de Música de Silleda celebrado ayer en el Auditorio de la Semana Verde. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Festival de Bandas de Música de Silleda celebrado ayer en el Auditorio de la Semana Verde. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Ángel Graña

Lalín/Silleda

El corazón de la comarca dezana late este fin de semana al ritmo de su patrimonio sonoro, uniendo tradición y futuro en tres citas imprescindibles en Lalín y Silleda.

Una de las actuaciones del III Festival de Corais de Lalín. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Una de las actuaciones del III Festival de Corais de Lalín. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

En la parroquia lalinense de Gresande, la emoción se palpó en el ambiente ante la celebración de su tercer «Serán». Bajo el lema del recuerdo a los músicos que forjaron la historia local, esta edición rindió un tributo especial a los integrantes de la histórica Banda de Gresande e San Xurxo 1879. Nombres como Manuel y Pepe de Bouzas, Germán da Fonte, Julio Toimil, Antonio Souto o José Pereiro fueron homenajeados por un legado construido nota a nota con instrumentos que van desde el clarinete al trombón. Para poner banda sonora a este reconocimiento, el evento contó con las actuaciones de Os Dezas de Moneixas, Roseira Brava, O Arco de Merza, el Grupo de Gaitas Repenicando, la Asociación de Mulleres de Gresande y una representación de músicos de la banda. Además, los asistentes pudieron participar en sorteos de productos locales como panderetas de Sanín, lotes de Cárnicas Anzo o Mel de Liñares.

Un momento de la edición de 2026 del Serán de Gresande. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Un momento de la edición de 2026 del Serán de Gresande. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Por su parte, el Auditorio de la Semana Verde fue ayer el epicentro de la excelencia sinfónica con la celebración del XXXII Festival de Bandas de Música de Silleda. En esta edición, el público pudo disfrutar de las interpretaciones de la Banda de Música de Caldas de Reis y la anfitriona, la Banda Municipal de Silleda. El relevo está asegurado, ya que también hoy, a partir de las 17.30 horas, el mismo escenario acogerá el XVII Festival de Bandas Infantís e Xuvenís, con la participación de la Banda Xuvenil da Agrupación Musical de Goián y la Banda Infantil e Xuvenil de la Emusi local.

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Finalmente, el talento vocal también tuvo su espacio ayer en el Salón Teatro de Lalín, que albergó el III Festival de Corais. La cita contó con la participación de la Coral Fonte do Souto (Culleredo), Voces e Cordas de Sobrado do Bispo (Barbadás) y la Coral Polifónica de Lalín, además de la aportación del grupo de música y baile tradicional A Carballeira de Cercio. Un broche de oro para una programación que confirma que la voz y los instrumentos siguen siendo el alma compartida de la identidad de una comarca con raigambre musical.

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