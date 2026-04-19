El Congreso de Astronomía de Lalín reunirá a 50 expertos de España, Francia y Portugal

Lalín se convertirá en el epicentro de la astronomía del 8 al 10 de mayo con la celebración de un evento que llegará a su quinta edición. El programa del Congreso de Astronomía ProAm en la capital dezana se desarrollará a lo largo de tres jornadas intensas que combinan la divulgación científica, la colaboración entre profesionales y aficionados, y actividades prácticas, contando con la asistencia prevista de medio centenar de personas procedentes de España, Portugal y Francia. En la presentación oficial del evento estuvieron ayer presentes José Crespo, alcalde de Lalín; José Ángel Docobo, director científico del Destino Starlight y responsable del congreso; y Begoña Blanco, concejala de Turismo de la localidad. El evento está organizado por el Concello de Lalín, a través de su concejalía de Cultura e Turismo, y cuenta con la coordinación de la SEA (Sociedad Española de Astronomía), la SOC, el LOC (Comité Organizador Local), la FAAE (Federación de Asociaciones Astronómicas de España) y el proyecto PROAM.

Tanto Docobo como Crespo destacaron la importancia que tiene para la capital dezana albergar un congreso que en sus anteriores ediciones recaló en ciudades como San Sebastián, Alcalá la Real y Córdoba. La actividad dará comienzo el viernes 8 por la tarde con la recepción de asistentes y el acto inaugural a las 19.00 horas, presidido por autoridades locales y responsables de la organización. Tras la apertura, José Ángel Docobo impartirá una conferencia sobre las figuras de José Rodríguez González, «Matemático Rodríguez», y Ramón María Aller. La jornada continuará con ponencias sobre ciencia ciudadana y educación en institutos, culminando por la noche con una salida en autobús a Rodelas para realizar una observación astronómica con telescopios o, como alternativa en caso de que el tiempo no acompañe, una charla sobre la misión Artemis II.

El sábado 9 es el día más completo de todos. Durante la mañana se sucederán distintas charlas sobre astrofotografía avanzada y proyectos vinculados a próximos eclipses, incluyendo el llamativo lanzamiento de un globo diseñado para alcanzar la alta atmósfera y tomar imágenes. Según Docobo, se trata de una especie de «simulacro» previo al lanzamiento previsto para el 12 de agosto con el que se pretende obtener instantáneas por encima de las nubes siempre y cuando la meteorología ayude. A mediodía, tras la foto de grupo, los asistentes disfrutarán del tradicional cocido de Lalín. Por la tarde, la programación se retoma con conferencias sobre el Observatorio Astronómico Nacional, instrumentos históricos como la esfera armilar y programas de divulgación de la USC. El día finalizará con una visita guiada por turnos a la Casa Museo-Observatorio de Ramón Aller en Lalín.

Finalmente, el domingo 10 se dedicará a temas técnicos como el uso de satélites para educación, la reconstrucción de órbitas de cometas interestelares mediante datos de Gaia y la observación de asteroides y exoplanetas. Tras una mesa redonda para poner en común dinámicas de colaboración, el congreso lalinense se clausurará oficialmente a las 13.15 horas. Como cierre opcional por la tarde, se organizará un viaje a Santiago de Compostela para visitar el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC.

Astroturismo

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Durante su intervención, el alcalde de Lalín manifestó que «o astroturismo pouco a pouco está a poñerse de moda. A proba é que hai uns días a Sociedade de Turismo de Galicia xa fixo un acto aquí por ser Destino Starlight e foi o primeiro que se fixo en Galicia». El regidor considera este auge «necesario» y, en especial, «pola importancia que pode ter en Galicia. Ao mellor, no seu momento poderíamos haber dado máis, pero como dixo o outro, nunca é tarde». Crespo también subrayó que un congreso como el que tendrá lugar en mayo en Lalín contribuirá a «facer máis fincapé en que esta modalidade de observar ceos ten un atractivo importante». Y reiteró que se trata de una actividad que no molesta a nadie en el ámbito turístico. Crespo le señaló a Docobo que «estamos traballando intensamente dende Turismo e Cultura para tentar pouco a pouco poñerlle máis medios e máis ideas enriba da mesa, que algunhas temos para poñer en marcha durante este ano e o ano que ven». El alcalde concluyó recordando que Docobo es un comendador del Cocido comprometido con Lalín.