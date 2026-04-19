Certamen
La Cervexaría Exilieta gana el concurso de tapas de Silleda
El bar Debibián y Bodegón Ester quedan en segunda y tercera posición | La entrega de premios tendrá lugar el viernes día 24
La Cervexaría Exilieta resultó ganador del primer premio del concurso de tapas Silleda a Bocados, según la votación emitida por la clientela participante en esta primera edición del certamen gastronómico impulsado por el Ayuntamiento de Silleda.
La propuesta ganadora, bajo el nombre de Tapabocas, hizo además doblete al alcanzar el premio a la mejor presentación. Se trató de un mini bocado de pan con huevo de codorniz, zorza, pimiento y cebolla caramelizada, una combinación que conquistó al público tanto por su sabor como por su puesta en escena. El segundo premio fue para el bar Debibián, por sus Cestiños recheos (uno con carne, cebolla caramelizada y y queso de cabra y otro con carne, setas, cebolla caramelizada, queso y tomate seco), mientras que el tercero recayó en Bodegón Ester por su tapa Chupadedos, una propuesta elaborada con huevo frito y gambas.
El ayuntamiento hace una valoración muy positiva de esta primera edición del concurso en el que se vendieron de 3.000 tapas en los 11 establecimientos hosteleros participantes, al tiempo que contribuyó a dinamizar también el comercio local. La campaña, para crear sinergias entre comercio y hostelería, repartió más de 1.300 euros en premios directos a través del sistema de rascas, contribuyendo a incentivar compras y consumiciones y premiando a la clientela.
La cita continuará con el sorteo de premios (entre ellos lotes de productos donados por establecimientos participantes, cenas y vales aportado por ECOS) el día 22, en un sorteo en el que entrarán todas las personas que entregaron las papeletas emitiendo el sus votos. La entrega tanto de estos como de los premios a los tres establecimientos que se alzaron con los premios tendrá lugar en el Salón de Actos del consistorio el día 24.
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