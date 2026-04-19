Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera

El cantante andaluz Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces, ya con actividad el 30 de mayo, y que vivirá su día grande el 31 en la que es su trigésimo segunda edición. La cita, de Interés Turístico de Galicia, será pregonada por la actriz María Mera.

María Mera.

Los actos arrancarán el sábado 30 con una cata maridaje en el auditorio Xosé Casal a las 12. 00 horas. Se degustará gallo, cocinado de tres formas diferentes, y acompañado de vinos de Adegas CastroBrey, de la parroquia cruceña de Camanzo, y otros vinos de la Denominación Rías Baixas de la subzona Ribeira do Ulla, en una cata dirigida por el sumiller Nacho Costoya. Para participar en la actividad será necesario inscribirse previamente (la inscripción se abrirá próximamente). La jornada del sábado continuará con la celebración del Festival de Bandas de Música de Galicia, que comenzará a las 18:.00 horas en la Praza Juan Carlos I. Este año se subirán al escenario la Banda de Música Unión Musical de Ponteledesma, la Banda de la Escola de Música de Rianxo y la Banda de Música Artística de Merza. Ya por la noche, a las 23.30 horas, la verbena correrá al frente de la orquesta Panamá.

El fin de semana de la fiesta gastronómica proseguirá el domingo 31 con su jornada grande, que estará presentada por la periodista cruceña Mercedes Seijo. Comenzará a las 11.00 horas con pasacalles al frente de los grupos folclóricos O Arco de Merza y Vai Nela de Salgueiros. Ya a las 11:30 horas se sumará a la festividad una exhibición de coches antiguos al frente de la Escudería Clásicos O Toxo, en la plaza del consistorio El ambiente festivo continuará a las 12:10 horas con la actuación del grupo local Xuntounos Ela..

Uno de los momentos más relevantes de la jornada será el pregón, a las 12:45 horas, que correrá a cargo de la actriz, periodista y presentadora María Mera (Boqueixón, 1986). Como público y ya con alguna otra experiencia como pregonera, María Mera promete un pregón entretenido sobre el galo de corral que considera un auténtico manjar. «Serán poucos folios, sen pasarme de tempo, e sempre xogando co humor para intentar debuxar sorrisos», anuncia la pregonera. Licenciada en Periodismo y Arte Dramático, el primer trabajo de María Mera como actriz fue en la exitosa serie Matalobos que la llevó a ser uno de los rostros más conocidos de la Televisión de Galicia, donde supo combinar a la perfección sus trabajos como actriz y presentadora. Protagonizó otras series de éxito como Dalia, la modista (TVG), distribuida en más de 10 países, y O sabor das Margaridas, además de la a serie gallego portuguesa Motel Valikiras. Intervino en películas como El Desconocido, de Dani de la Torre o Julieta, de Pedro Almodóvar. Asimismo presentó numerosos espacios en la televisión autonómica.

A las 13:10 horas el público podrá disfrutar con el concierto del cantante Bertín Osborne, que traerá hasta la localidad dezana su gira 45 años. La historia de una voz. La organización describe al vocalista y presentador como una de las figuras más carismáticas y populares de la pequeña pantalla y de la música. Con más de 28 discos publicados en sus 45 años de trayectoria musical, destaca, es uno de los cantantes más reconocidos en España y Latinoamérica.

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En una jornada con exposición y venta de aves, la degustación será al mediodía en la plaza del consistorio. Será preparada por el cocinero local José Antonio Asorey Torres, que regenta o restaurante Onde Antonio Mouriscade en Lalín. Se elaborarán más de 500 raciones de galo de curral con patatas y habas a un precio simbólico de 3 euros. El día grande se cerrará con la música de verbena a cargo de la orquesta Capitol, que ofrecerá una actuación a partir das 18:30 horas. n