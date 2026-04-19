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La Banda de Lalín y Benxa Otero actúan en la Sala Tuno Valdés

La Banda de Lalín ofrece hoy su tradicional Concerto de Primavera. La cita será a las 13.00 horas en la Sala Tuno Valdés y contará con un invitado de excepción: el músico Benxa Otero, reconocido por su capacidad para imprimir una gran carga emocional a sus interpretaciones.

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