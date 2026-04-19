Festa dos Callos
Ansemil y Martixe citan a 550 comensales
REDACCIÓN
La carpa habilitada por la organización de la XI Festa dos Callos de Ansemil y Martixe se abarrotó de comensales y fueron 550 las personas que se acercaron a esta celebración silledense para gozar con su gastronomía. Se prepararon 130 kilos de callos, 70 de garbanzos y otros 20 de chorizo y panceta. El precio por persona se fijó en 20 euros (la mitad para niños de hasta 12 años) y el menú incluía también empanada, pan, vino, postres y café.
La jornada arrancó por la mañana con la actuación de grupos de la escuela de música de Silleda y Xirandola, de A Bandeira. En torno a las 17.00 horas comenzó la Foliada da Pereiriña, que este año contó con la participación de los grupos Pau de Buxo (Saídres), 7 Ferrados y Os Gaiteros da Pereiriña, de Ansemil y Martixe. También actuó Punto Cero.
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña
- La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos
- Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal