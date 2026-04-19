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Festa dos Callos

Ansemil y Martixe citan a 550 comensales

La carpa, repleta de comensales, en la jornada gastronómica. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

La carpa, repleta de comensales, en la jornada gastronómica. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

REDACCIÓN

Silleda

La carpa habilitada por la organización de la XI Festa dos Callos de Ansemil y Martixe se abarrotó de comensales y fueron 550 las personas que se acercaron a esta celebración silledense para gozar con su gastronomía. Se prepararon 130 kilos de callos, 70 de garbanzos y otros 20 de chorizo y panceta. El precio por persona se fijó en 20 euros (la mitad para niños de hasta 12 años) y el menú incluía también empanada, pan, vino, postres y café.

La jornada arrancó por la mañana con la actuación de grupos de la escuela de música de Silleda y Xirandola, de A Bandeira. En torno a las 17.00 horas comenzó la Foliada da Pereiriña, que este año contó con la participación de los grupos Pau de Buxo (Saídres), 7 Ferrados y Os Gaiteros da Pereiriña, de Ansemil y Martixe. También actuó Punto Cero.

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