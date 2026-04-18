La Xunta cubre la mitad del gasto del vial de Guillar a Axiaz

Miembros del gobierno local y de la oposición política de Rodeiro y Agolada acompañaron este jueves al delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, durante la visita a las obras de mejora de un tramo de 1,6 kilómetros de la posta entre la parroquia cambota de Guillar y la aldea de Axiaz, ya en la parroquia agoladesa de Ventosa. La inversión superó los 82.000 euros, de los que 50.000 proceden del gobierno autonómico, en concreto de la línea de ayudas para la mejora de infraestructuras de uso público que convocó la Dirección Xeral de Administración Local. Estas subvenciones beneficiaron a 18 concellos de la provincia, que recibieron en total más de 662.000 euros.

Agustín Reguera, así como el Concello de Rodeiro, destacan el impacto positivo de estas actuaciones en la seguridad de los caminos rurales. Desde el PP de Rodeiro su portavoz, Cati Somoza, apostilla que cada obra realizada en su municipio cuenta con el apoyo de la Xunta o de la Diputación (que desde enero de 2025 aportó 2,3 millones de euros), a los que hay que sumar el remanente del anterior gobierno local del PP, superior a los 1,6 millones. Su homóloga del PP de Agolada, Carmen Seijas, coincide con este apoyo supramunicipal, porque el tramo agoladés «non podería ser arranxado con fondos propios porque non existen, e a falta de xestión dos recursos que chegan é moi deficiente: pasan meses ata que se executa a obra, mentres os vecinos e veciñas sufren as consecuencias.

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Por otra parte, tras conocer la inversión del Plan Vía Depo en cada municipio para reparar los daños de los temporales, el alcalde rodeirense, José Luis Camiñas, aclara que el concello recibe 80.000 euros menos de lo que le corresponde porque «o criterio aplicado volve primar aos concellos de menor superficie. Considera que el reparto «non ten en conta as necesidades reais derivadas da dimensión territorial».