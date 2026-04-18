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Trasdeza incorpora siete nuevos operarios durante nueve meses

Trasdeza incorpora siete nuevos operarios durante nueve meses |

Trasdeza incorpora siete nuevos operarios durante nueve meses |

Silleda contará durante los próximos nueve meses con siete nuevas personas en su plantilla, gracias a la línea 3 del programa +Provincia de la Deputación. Realizarán labores de conducción y en distintos departamento municipales, para colaborar en las tareas relacionadas con el plan de conservación y funcionamiento de bienes y servicios municipales.

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