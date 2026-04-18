Rellas, Oleiros y Graba ya tienen contenedores de vidrio

El Concello de Silleda continúa avanzando en el plan de mejora y refuerzo de la recogida selectiva de vidrio, con la dotación de colectores en distintas parroquias del rural y después de renovar e instalar nuevas unidades (en febrero) en los cascos de Silleda y A Bandeira. Así, en esta nueva fase el Concello colocará nuevos contenedores en Rellas, Oleiros y Graba. En la misma actuación se renovarán las unidades que ya estaban funcionando en diferentes puntos de las feligresías de Laro, Cortegada, Piñeiro, Ponte, Refoxos, Xestoso y Chapa.

El ejecutivo que encabeza Paula Fernández Pena indica que esta actuación «da continuidade ao traballo iniciado hai uns meses nos dous cascos urbanos do municipio e responde ao obxectivo de seguir mellorando de forma progresiva a rede de recollida tamén no rural». Desde la Concellería de Transición Ecolóxica su concejal, Manuel Requeijo, apostilla que «facilitarlle á veciñanza medios axeitados para reciclar é fundamental para avanzar na separación de residuos e seguir mellorando entre todos a xestión municipal». El ejecutivo insiste en que el reciclado de envases de vidrio es «unha ferramenta clave» para reducir residuos, ahorrar materias primas y energía y, de paso, avanzar hacia un modelo más sostenible, por lo que anima a la ciudadanía a colaborar.

Por ello, Silleda también está trabajando en la ampliación de los colectores para entregar ropa usada y aceite doméstico en nuevos puntos del rural. Así, además de en los dos cascos urbanos, también están disponibles container en diez feligresías: Escuadro; Cira; Lamela; Laro; Cortegada; Saídres; Moalde; Parada; Manduas y Graba. Hay que recordar que más del 90% de la ropa que se entrega en contenedores habilitados puede ser empleada por otras personas, y evitar así que estas prendas acaben en vertederos como el del desierto de Atacama, en Chile. En cuanto al aceite, si se tira por el desagüe puede contaminar ríos y la fertilidad del suelo, mientras que al reciclarlo podemos obtener biodiesel, jabones o velas.