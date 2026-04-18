Presentan los nuevos «Cadernos de Gres»

El Pazo de San Roque, en Santiago, acoge este martes a las 19.00 horas la presentación del segundo número de los «Cadernos de Gres». Es una publicación de la Fundación Xosé Neira Vilas, de la que se regalará un ejemplar a cada una de las personas que asistan. Este segundo número incluye un texto del inédito Dietario del escritor de Gres.