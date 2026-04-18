El PP resalta la carrera política de Jesús Otero

La directiva provincial del PP mantuvo días atrás un encuentro en el que destacó la trayectoria política del portavoz del PP de Vila de Cruces, Jesús Otero. Fue alcalde durante casi 30 años, entre 1990 y 2019, y anunció que no se presentará como cabeza de lista a los comicios de 2027. Para sus compañeros de filas, la trayectoria política de Otero, que comenzó a mediados de los años 80, «é un exemplo de entrega, constancia e vocación, que deixa pegada». Los populares cruceños indican que este reconocimiento a su todavía líder también llegó desde distintos alcaldes, conselleiros y representantes del partido.