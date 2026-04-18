Las mujeres cobran entre 220 y 377 euros al mes menos que los hombres

La brecha de género en las pensiones de la Seguridad Social sigue siendo una realidad en todos los municipios de las comarcas. Los datos de enero muestran que las mujeres cobran de forma sistemática rentas medias más bajas que los hombres, una diferencia que además se produce en un contexto en el que todas las medias locales quedan por debajo de la registrada en el conjunto de la provincia.

En los ocho municipios se contabilizan 21.120 pensiones: 9.095 corresponden a hombres y 12.025 a mujeres. Pese a que ellas son mayoría entre las personas perceptoras, su subsidio medio se sitúa en 778,46 euros, frente a los 1.105,35 euros de los hombres. La distancia asciende así a 326,89 euros mensuales, lo que equivale a una brecha del 29,6%.

La pensión media conjunta de ambos sexos en estos municipios alcanza los 919,23 euros, claramente por debajo de la media provincial, fijada en 1.230,64 euros. La diferencia es de 311,41 euros menos al mes, es decir, un nivel un 25,3% inferior al de la provincia.

La mayor distancia en términos absolutos se da en A Estrada, donde los hombres perciben de media 1.173,68 euros y las mujeres 796,95, una diferencia de 376,73 euros. Le siguen Vila de Cruces, con una distancia de 354,81 euros, y Lalín, con 307,58 euros. En cambio, las menores diferencias se observan en Dozón (201,24 euros) y Forcarei (222 euros), aunque en ningún caso desaparece la desigualdad.

En Lalín constan 5.838 pensiones en total, de las que 2.517 corresponden a hombres y 3.321 a mujeres. La retribución media masculina es de 1.129,77 euros y la femenina de 822,19 euros, con una brecha de 307,58 euros. La conjunta es de 954,80 euros, 275,84 euros por debajo de la provincial.

En Silleda hay 2.863 pensiones, con 1.236 de hombres y 1.627 de mujeres. Los hombres cobran de media 1.087,93 euros y las mujeres 766,39 euros. La diferencia alcanza los 321,54 euros. La pensión media total es de 905,20 euros, 325,44 euros por debajo de la media provincial.

Vila de Cruces concentra 1.977 pensiones, de las que 897 son de hombres y 1.080 de mujeres. La cuantía media es de 1.089,77 euros para ellos y de 734,96 euros para ellas. La brecha se sitúa en 354,81 euros. La media conjunta, 895,94 euros, queda 334,70 euros por debajo de la provincial. En Rodeiro son 1.062 pensiones: 439 de hombres y 623 de mujeres. La pensión media masculina es de 922,63 euros y la femenina de 692,47 euros, con una diferencia de 230,16 euros. La media total asciende a 787,61 euros, 443,03 euros menos que la provincial.

Agolada aumula 928 pensiones, con 441 de hombres y 487 de mujeres. Los hombres reciben una media de 1.046,49 euros y las mujeres de 767,42 euros. La brecha es de 279,07 euros. La pensión media conjunta es de 900,04 euros, 330,60 euros inferior a la media provincial.

Dozón es el municipio con menos prestaciones, con 396 pensiones en total, de las que 173 corresponden a hombres y 223 a mujeres. La pensión media de los hombres es de 916,52 euros y la de las mujeres de 715,28 euros, lo que deja una diferencia de 201,24 euros. La media total es de 803,20 euros, 427,44 euros menos que la provincial.

A Estrada encabeza la lista por volumen, con 6.723 pensiones: 2.934 de hombres y 3.789 de mujeres. La compensación económica media masculina alcanza los 1.173,68 euros y la femenina se queda en 796,95. La diferencia, de 376,73 euros, es la más alta de todos los municipios analizados. La media global es de 961,36 euros, 269,28 euros por debajo de la provincial.

Forcarei Suma 1.333 pensiones, con 458 de hombres y 875 de mujeres. Los hombres cobran de media 914,09 euros y las mujeres 692,09 euros, con una brecha de 222 euros. La pensión media total se sitúa en 768,37 euros, la más baja del grupo, y queda 462,27 euros por debajo de la media provincial.

Referencia provincial

La referencia provincial de Pontevedra sitúa la pensión media total en 1.230,64 euros, la masculina en 1.493,78 y la femenina en 1.003,83. Ninguno de los municipios analizados alcanza esos niveles.

Entre todos ellos, A Estrada presenta la pensión media total más alta (961,36 euros), aunque sigue a 269,28 euros del promedio del conjunto del territorio provincial. Le siguen Lalín (954,80), Silleda (905,20) y Agolada (900). En la parte baja se encuentran Forcarei (768,37), Rodeiro (787,61) y Dozón (803,20).

El incremento medio de las pensiones en los ocho municipios del interior de la provincia refleja una mejora generalizada este año, aunque las cuantías continúan claramente por debajo de la media provincial, situada en 1.230,64 euros, según los últimos datos de la Seguridad Social. Con todo, cada pensionista mejorará sus ingresos en una media de 50 euros mensuales, que en un año suponen en torno a 700 euros a mayores tras la revaloracización de estas rentas aprobada por el Gobierno central.

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Incremento anual

A Estrada encabeza el listado con los subsidios medios más altos, que alcanza los 961,36 euros, tras un incremento medio de 44,64 euros, lo que no impide que se mantenga a casi 270 euros de la media de la provincia de Pontevedra. Le sigue Lalín, con una pensión media de 954,80 euros y una subida de 48,12 euros, una de las más destacadas del conjunto analizado. En un segundo bloque se sitúan Silleda (905,20 euros, +43,15), Agolada (900,04 euros, +52,30) –el mayor incremento medio registrado– y Vila de Cruces (895,94 euros, +48,99). En todos los casos, la brecha con la media provincial supera los 300 euros mensuales. Por debajo de los 850 euros se encuentran Dozón, con 803,20 euros y un aumento de 42,52 euros, y Rodeiro, donde la pensión media se sitúa en 787,61 euros, tras crecer 44,06 euros. Forcarei cierra la lista con la cuantía más baja, 768,37 euros, pese a un incremento de 43,90.