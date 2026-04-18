Metaldeza podría entrenarse en la fabricación para el sector de la defensa

La compañía lalinense Metaldeza podría estrenarse como fabricante para el sector de la defensa y la seguridad. Es la propuesta que ayer le realizó la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, a los representantes de esta empresa durante la visita a sus instalaciones en el polígono de Botos. La representante del gobierno gallego indicó que Metaldeza reúne las condiciones para entrar en la cadena de suministración para el segmento de la defensa una vez que, subrayó, «conta cos tres elementos básicos para que exista unha fórmula de éxito: a internacionalización, a innovación e a diversificación», manifestó.

Lorenzana valoró la capacidad de la metalúrgica para introducirse en numerosos sectores como el industrial, minero o el energético, entre otros. Por eso avanzó la intención de la Xunta de trabajar ya de manera conjunta con la empresa para «axudala a dar o salto ao sector da defensa». En la sede de esta empresa familiar que se acerca a los cuarenta años de trayectoria que consideró representativa del que es el sector metalmecánico en Galicia. Un sector, concretó, que concentra más del 40 por ciento del peso de la industria en la comunidad, por encima de los 60.000 empleos y con más de 3.000 empresas.

«Cremos que é un exemplo de empresa que podería entrar neste ámbito», manifestó, y avanzó que en este encuentro estaba previsto evaluar las posibilidades que pueden tener dentro de los mecanismos que tiene la Iniciativa Estratéxica de Seguridade, Defensa e Aeroespazo (IESDA), que va a movilizar hasta el año 2030 más de 900 millones de euros. Según la conselleira, en la actualidad existen una treintena de empresas que ya están trabajando en Galicia en el sector de la defensa y la seguridad pero el objetivo pasaría por llegar al centenar.

Por último recordó que aún está abierta hasta el próximo 13 de mayo la línea de ayudas de la Xunta para certificaciones, que ya ha consumido el 80 por ciento del crédito, que es de 1,5 millones de euros. Cubre la primera Inscripción en el Registro General de Armamento y Materiales (DGAM); la implantación de sistemas de gestión de la calidad; la homologaciones de sistemas o productos; las autorizaciones de seguridad ante el CNI; y el asesoramiento en proyectos para participar en convocatorias nacionales o europeas.

El presidente de Metaldeza, Ramón Cuíña, destacó la capacidad de adaptación de una empresa que fabricó desde plantas potabilizadoras de agua, puentes, bloques para barcos, naves o incineradoras de basura. En la visita también participó el alcalde de Lalín, José Crespo, y representantes de la familia Cuíña. n

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140 empleos y obras en 40 países

Ramón Cuíña Crespo subrayó que en estos 39 años la empresa fue capaz de fabricar en múltiples proyectos para 40 países. Tras la compra de una nave, también en Botos, totaliza 24.000 metros cuadrados y genera 140 puestos de trabajo.