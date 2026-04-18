Lalín da luz verde a la construcción de un Burger King

La Junta de Gobierno Local del Concello de Lalín aprobó de forma unánime la concesión de una licencia de obra para la construcción de un nuevo restaurante de comida rápida, un proyecto de la cadena Burger King que se ubicará en una zona estratégica de expansión urbana al norte del río Pontiñas. La resolución autoriza a la entidad Inmobiliaria Teo Real Estate S.L. a desarrollar esta actividad en una parcela de 1.214 metros cuadrados situada en la intersección de la rúa Carballeira da Botica con la rúa do Río, tras certificar los servicios técnicos municipales que la propuesta cumple estrictamente con los parámetros del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en cuanto a uso terciario y hostelería.

El nuevo establecimiento hostelero contará con una superficie construida de 200,54 metros cuadrados y una altura de 5,40 metros, lo que supone una ocupación del terreno muy inferior al máximo permitido, permitiendo así la integración de diez plazas de aparcamiento privadas. El presupuesto de ejecución material asciende a 379.172 euros y las obras deberán comenzar en un plazo de seis meses, con un margen de tres años para su finalización. Como requisito específico para su integración en el entorno, el Concello ha exigido la instalación de cierres vegetales mediante arbustos o jardineras en el lindero sur de la finca para separar el área comercial de las zonas de espacios libres públicas.

Desde el punto de vista administrativo, la licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, recordando al promotor que deberá exhibir en todo momento el cartel informativo de obra con la identidad de los técnicos y contratistas. Antes del inicio de los trabajos, la empresa tiene la obligación de presentar el proyecto de ejecución definitivo y los nombramientos de la dirección facultativa. Una vez concluidos los trabajos, y de forma previa a la apertura al público, será necesaria la tramitación de las comunicaciones de primera ocupación y actividad, junto con las certificaciones de eficiencia energética, aislamiento acústico y la correcta ejecución de las acometidas de servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad. Cabe recordar que en el verano de 2021 la compañía solicitó al Concello analizar la situación urbanística de la explanada del Centro Comercial Deza, que gestiona Carrefour, con el propósito de ubicar en este espacio exterior un AutoKing tras descartar entonces la alternativa de la explanada del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis.

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Expansión

Actualmente hay 37 restaurantes de la cadena Burger King operando en Galicia, una cifra que se alcanzó en septiembre de 2024 tras la apertura de un nuevo local en el municipio coruñés de Teo. La marca ha reforzado su presencia en la comunidad autónoma de forma notable, siendo la provincia de A Coruña la que concentra el mayor volumen de establecimientos con un total de 17 en su territorio. El resto de los locales se distribuyen entre las provincias de Pontevedra, con una fuerte presencia en el área de Vigo, Lugo y Ourense, ubicándose principalmente en capitales de provincia, centros comerciales y zonas estratégicas de paso. El próximo se abrirá en la capital dezana tras el reciente visto bueno del Concello