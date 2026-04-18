José Ramón López presenta libro en Lalín

El lalinense José Ramón López Fernández presentó ayer en el Museo Municipal de Lalín su libro A primeira Guerra Carlista na Comarca de Deza (1834-1840). Fases, sucesos e protagonistas. La publicación forma parte del número 14 de la colección Deza Básicos, editada por el Seminario de Estudos de Deza (SED).

López Fernández es uno de los colaboradores habituales de esta entidad cultural con sede en el Pazo de Liñares, sobre todo en cuestiones relacionadas con acontecimientos históricos y las guerras carlistas en particular.

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El acto dio comienzo pasadas las 20.00 horas y contó con la presencia denumerosos amigos, investigadores o familiares de Lito López, así como de representantes de la corporación municipal, entre ellos la edil de Cultura, Begoña Blanco.