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El IES Laxeiro celebra un curso de montaje de equipos industriales

El IES Laxeiro de Lalín celebrará un curso ADF para desempleados de mantenimiento y montaje mecánica de equipo industrial. Cuenta con nueve plazas más suplentes y los aspirantes deben estar en posesión del título de ESO o equivalente. La selección será el día 23.

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